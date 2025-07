Tappa cremonese per l’evento “GenerAZIONI” organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria. L’appuntamento è iniziata martedì mattina all’Azienda Gennaro Auricchio Spa con una visita a porte chiuse. Poi nel pomeriggio presso la sede dell’Associazione Industriali di Cremona ha preso il via l’evento “GenerAZIONI”. Prima i saluti istituzionali di Stefano Rossi, presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona poi Guglielmo e Gian Domenico Auricchio hanno parlato della storia dell’azienda. Con il passaggio generazionale. Presenti a Cremona anche Alice Pretto, vice presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria con delega alla Cultura di Impresa e Politiche Industriali e Natale Santacroce

© Riproduzione riservata