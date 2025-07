In programma giovedì 10 luglio il secondo appuntamento dei Giovedì d’Estate con l’atteso primo giovedì di saldi: protagonisti i negozi cittadini con numerose occasioni.

Ad animare la serata musicale sarà l’Ensemble da Camera della Emory University di Atlanta, diretta dal Maestro Paul Bhasin, che si esibirà alle ore 21 nel Cortile di Palazzo Fodri, nell’ambito della collaborazione tra le Botteghe del Centro e il Cremona Summer Festival.

Per il pubblico dei più piccoli nel Cortile Federico II di Palazzo Comunale prenderà il via la rassegna di burattini organizzata da Massimo Cauzzi, che vedrà in scena “La strega Morgana”. Spazio Lego, attività dell’Accademia degli Scacchi, giochi storici di Energia Ludica e proposte ludiche de “La Buca del Coboldo” saranno presenti, invece, in Piazza Roma.

Durante la serata il Museo Diocesiano consentirà ai visitatori la salita al Museo Verticale del Torrazzo e proporrà la “Notte sotto le stelle” nel Planetario.

In Corso Campi, oltre all’esposizione di Vespe a cura del Vespa Club, il Collettivo 50 mm presenterà per la seconda serata nel proprio Atelier al civico 46 una serie di scatti fotografici sul tema “Jump”. Ad animare il corso, lato Galleria XXV Aprile, anche il team dei Redblack Roller.

Sempre nella stessa zona, il Centro Fumetto accompagnerà i visitatori in Via Palestro alla scoperta della “Via del Fumetto”, mentre in Corso Garibaldi prosegue il mercatino artigianale e commerciale con la proposta dei negozi e degli ambulanti.

Il Teatro Filo ospiterà due spettacoli di improvvisazione teatrale, alle 21 e alle 22. In Via Solferino spazio invece al tango con la Compagnia del Tango, mentre in Largo Bocconcino prosegue l’area Street Food, attiva dalle 19 e animata dal ritmo degli Alma de Fuego.

Ancora protagonista lo sport in Piazza Stradivari con diverse esibizioni. Alle 21 Dynamite Kickboxing Night proporrà incontri dimostrativi e prove gratuite di Kick light, low kick, K1, Mma, Zumba e Fit boxe a cura del Dinamite Team. La Minervium Academy, invece, presenterà esibizioni di scherma olimpica e di Historical European Martial Arts (Arti Marziali Storiche Europee). Infine, grazie alla Scuola Ciclismo Parco Po Cremona, si terranno diverse evoluzioni di freestyle di Mirko Bmx Pro Flattand.

Sempre in Piazza Stradivari saranno presenti Cremona Sub, la Scuola d’Arme A. Marozzo, Asd Marathon, il Csi con tennis da tavolo e calcio balilla, e la Cr Sportiva Atletica.

Infine, non mancherà lo spazio dedicato alla solidarietà, tema centrale per le Botteghe del Centro, con l’allestimento in Corso Campi delle iniziative a cura di Occhi Azzurri e degli Amici di Osvi, oltre alla presenza dell’Ambulanza Veterinaria.

