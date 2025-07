La Provincia di Cremona organizza per mercoledì 9 luglio dalle ore 11.00 alle 13.00, presso la Sala Consiliare un incontro rivolto a tutte le strutture ricettive e alle locazioni turistiche attive sul territorio provinciale. L’iniziativa è finalizzata a fornire informazioni puntuali sugli adempimenti connessi all’avvio e alla gestione dell’attività ricettiva, ad affrontare le problematiche più frequenti segnalate dai titolari e gestori delle strutture e a favorire un momento di dialogo e confronto diretto tra operatori del settore ed enti coinvolti. Sarà inoltre possibile partecipare da remoto: il link per il collegamento è stato trasmesso agli iscritti nei giorni precedenti l’incontro.

“Questo appuntamento rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo con le strutture ricettive e offrire un supporto concreto rispetto agli adempimenti e alle necessità operative che emergono dal territorio” — dichiara Luciano Toscani, vicepresidente della Provincia di Cremona. “Il confronto diretto è essenziale per migliorare la qualità dell’offerta e per costruire, insieme agli operatori, un sistema ricettivo sempre più organizzato, accogliente e in linea con le esigenze del turismo contemporaneo”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Turismo della Provincia di Cremona, inviando una mail all’indirizzo: turismo@provincia.cremona.it.

