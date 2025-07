Maltempo, alberi caduti e allagamenti in Lombardia e Liguria

(Adnkronos) –

Forte ondata di maltempo in Lombardia e Liguria. Nella notte sono stati registrati violenti nubifragi in particolare nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Secondo i Vigili del Fuoco, che complessivamente hanno effettuato circa 300 interventi di soccorso tecnico urgente in Lombardia, “le criticità maggiori sono legate ad allagamenti, danni d’acqua e alberi pericolanti”.

A Genova invece gli interventi durante la notte sono stati circa trenta. Diversi alberi sono caduti in alta Fontana buona. In centro si segnalano, oltre alla caduta di alberi, l’allagamento del sottopasso Brin, chiuso al transito poco dopo mezzanotte e riaperto alle 5.30 – per i pedoni è percorribile un solo marciapiede – e la caduta, fortunatamente senza conseguenze per la popolazione, di un palo della luce avvenuta in via della Torrazza, chiusa al traffico poco prima delle 23.30.

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Como hanno tratto in salvo una donna di 31 anni, residente a Capiago Intimiano, in provincia di Como, rimasta intrappolata nella sua auto a causa dell’improvviso allagamento provocato da un violento temporale abbattutosi sulla città.

Intorno alle 21.00, una volante in transito in via Scalabrini, proveniente dalla zona dell’inceneritore, ha notato una situazione critica: la strada era completamente sommersa e, al centro dell’allagamento, un’auto semisommersa con una donna in evidente stato di panico, in piedi sul tetto e intenta a chiedere aiuto sbracciandosi sotto la pioggia battente. Valutato il punto più sicuro da cui intervenire senza essere travolti dalla corrente, i poliziotti non hanno esitato a immergersi nell’acqua per raggiungere la donna. Una volta avvicinatisi, l’hanno aiutata a scendere dal tetto dell’auto e, sollevandola in braccio, l’hanno condotta in salvo all’interno della volante. Qui è stata subito coperta con un telo termico, mentre si attendeva l’arrivo dei sanitari del 118.

La donna ha raccontato di essersi ritrovata, all’improvviso, con l’auto invasa dall’acqua, che saliva rapidamente di livello fino a spegnere il motore. Presa dal panico e resa ancor più vulnerabile dall’oscurità e dall’assenza di altre persone, ha deciso di salire sul tetto del veicolo, dove è rimasta esposta al freddo e alla pioggia per oltre mezz’ora. Dopo essere stata visitata sul posto dai sanitari, fortunatamente senza gravi conseguenze, la 31enne è stata riaccompagnata a casa dagli stessi agenti, che si sono anche premurati di organizzare il recupero del veicolo per il giorno successivo tramite carro attrezzi.