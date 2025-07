Una nuova serie di serate tutte dedicate alla scoperta di storia, storie, vicende, cambiamenti della storia cittadina di Cremona. Mercoledì durante il mese di luglio per la nuova edizione di “Passeggiate Cremonesi…by Night” di Target Turismo Cremona, per approfondire aspetti noti e meno noti del centro storico con guide, appassionati ed esperti dei tanti aspetti e sfaccettature della storia locale.

La rassegna, iniziata nel 2022, ha visto nel tempo il susseguirsi di partecipati appuntamenti e riparte ora la nuova edizione 2025 con svariate interessanti proposte.

Nuovo appuntamento mercoledì 9 luglio alle 20.45 con uno spazio dedicato alla nobiltà con una passeggiata a cura di Fabio Maruti per parlare di casati e dimore storiche all’ombra della Cattedrale tra corso XX Settembre e Via Platina con la visita serale a Palazzo Mina Bolzesi, sede di Academia Cremonensis.

Mercoledì 16 luglio storie di architettura, politica, artigianato e battaglie attraverso le notizie comparse sui giornali d’oltreoceano a cura di Marco Bragazzi per proseguire il successivo mercoledì 23 luglio con un viaggio nell’arte popolare tra Santi e Santelle di cui Cremona è ricca a cura di Roberto Fiorentini.

Conclusione della rassegna mercoledì 30 luglio con Angelo Garioni che condurrà in una passeggiata nella storia tra Via Porta Po Vecchia e il Fiume, illustrando storia e cambiamenti di una zona storicamente importante per la città.

