Lanciata a giugno, la campagna di raccolta fondi online per finanziare la sostituzione delle poltrone del Teatro Ponchielli sta riscuotendo un notevole successo. I cittadini cremonesi hanno risposto con entusiasmo, come conferma il sovrintendente Andrea Nocerino.

“Abbiamo ricevuto una bellissima risposta da parte della città – ha dichiarato Nocerino -. L’iniziativa è piaciuta e tutti hanno compreso il valore del progetto La bellezza si rinnova, dedicato alla sostituzione delle vecchie sedute che, pur nel loro fascino, sono ormai ammalorate e hanno esaurito la loro funzionalità. In particolare, alcune aziende si sono distinte per il loro contributo, prenotando anche numeri significativi di sedie nei palchetti. Alcune di queste imprese hanno già sostenuto il teatro in passato con sponsorizzazioni specifiche. Sperlari, che ha sostenuto il teatro in diversi modi nel corso degli anni e quest’anno ha contribuito in modo importante al progetto delle nuove poltrone; BCC Credito Padano, da sempre vicina al teatro e attiva anche in questa occasione, Ferraroni, e i nostri Soci fondatori tra cui Wonder, la Fondazione Comunitaria, il gruppo Triboldi“.

Ci sono ancora poltrone disponibili da acquistare?

“Sì, restano ancora molte file di poltrone nella platea. Si tratta di oggetti particolari, che richiedono attenzione da parte di chi decidesse di acquistarle per uso personale: vanno ritirate, sistemate e curate nella loro forma originale. Per chi desidera sostenere il progetto, esistono varie modalità di donazione. È attivo un crowdfunding sulla piattaforma Eppela, dove anche piccole cifre possono fare la differenza. Sarà molto bello – prosegue Nocerino – perché nella targa che collocheremo nel foyer del teatro vorremmo includere non solo i nomi delle aziende, ma anche quelli dei singoli cittadini che avranno contribuito, insieme a una dedica simbolica da parte dell’intera città di Cremona”.

Quanto è stato raccolto finora?

“Attualmente sono state raccolte diverse decine di migliaia di euro, ma l’obiettivo finale è ancora lontano: servono circa 300.000 euro per completare l’intervento. Ho trovato dieci centesimi sotto una poltrona mentre le spostavamo: anche il contributo più piccolo ha valore” scherza Nocerino.

A quando risalgono le attuali poltrone e cosa verrà installato al loro posto?

“Le poltrone attuali risalgono alla ristrutturazione del teatro negli anni ’80. Sono bellissime e hanno resistito bene nel tempo, raccogliendo emozioni, spettacoli e ricordi del pubblico cremonese. Verranno sostituite con modelli molto simili, quasi identici nell’aspetto, per mantenere l’armonia estetica della sala, ma che risponderanno ai requisiti tecnici attuali: le Certificazioni ignifughe, la Maggiore accessibilità per persone con disabilità, il Comfort per il nostro pubblico”.

E per quanto riguarda le sedie dei palchetti?

“L’intervento sui palchetti sarà programmato successivamente, perché i lavori devono essere organizzati in modo progressivo. Tuttavia, alcune aziende hanno già prenotato molte sedie dei palchi, dimostrando grande partecipazione. Al momento – conclude Nocerino – tutte le sedie dei palchetti risultano già prenotate“.

Silvia Galli

