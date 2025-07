Regione Lombardia, a Varese la nuova tappa di “Cuori Olimpici”

VARESE (ITALPRESS) – Tappa a Varese per “Cuori Olimpici”, il progetto di Regione Lombardia che vuole coinvolgere, in una staffetta, tutte le province lombarde nell’attesa dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Come già le province che l’hanno preceduta e che la seguiranno, anche Varese ha ricevuto, durante una cerimonia ufficiale, il “Cuore Bianco” di marmo simbolo del progetto.

