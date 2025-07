Scegliere la scuola giusta rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di ogni studente. Non sempre, però, le scelte compiute rispondono alle aspettative: possono emergere difficoltà, disorientamento, demotivazione o la necessità di trovare un metodo di studio più efficace.

Per questo motivo, il Servizio Informagiovani del Comune di Cremona propone “Ricomincia con metodo: strategie di studio per il tuo futuro formativo”, un percorso gratuito rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi I e II delle scuole secondarie di secondo grado, in programma durante il periodo estivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e personalizzato a chi sta vivendo un momento di difficoltà scolastica, aiutando a riorganizzare il proprio metodo di studio e, quando necessario, riflettere su un possibile riorientamento scolastico o formativo.

“Il supporto offerto dal nostro Servizio Informagiovani – ha spiegato il sindaco Andrea Virgilio – è più che mai fondamentale quando si tratta di riorganizzare un percorso formativo, già intrapreso o eventualmente da rivalutare. Parlare di strategia e di metodo significa sostenere con proposte e azioni concrete chi sta vivendo un momento di difficoltà, aiutandolo a ritrovare con maggiore convinzione la consapevolezza di scelte e indirizzi intrapresi”.

“Attraverso questa iniziativa – commenta Maria Carmen Russo, Responsabile del Servizio Informagiovani – vogliamo offrire ai nostri studenti un’opportunità concreta per ritrovare motivazione, imparare a organizzarsi meglio e, se necessario, ripensare in modo consapevole alle scelte già fatte. L’Informagiovani è da sempre un punto di riferimento per accompagnare i giovani in momenti di incertezza, mettendo al centro le loro esigenze e il loro benessere”.

Il percorso si articola in due incontri, condotti da operatori specializzati dell’Informagiovani, e sarà ripetuto in quattro diverse edizioni, ciascuna destinata a un massimo di 10 partecipanti per garantire un alto livello di attenzione individuale e di personalizzazione:

• 1ª edizione: 14 e 16 luglio (iscrizione entro l’11 luglio)

• 2ª edizione: 22 e 24 luglio (iscrizione entro il 21 luglio)

• 3ª edizione: 25 e 27 agosto (iscrizione entro il 22 agosto)

• 4ª edizione: 1 e 3 settembre (iscrizione entro il 29 agosto)

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede dell’Informagiovani, in via Palestro 17, Cremona.

Modalità di iscrizione al percorso

La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria da effettuare inviando una mail all’indirizzo: orientamento@comune.cremona.it

L’email dovrà contenere: nome, cognome, data di nascita, scuola di provenienza e numero di telefono. Gli iscritti riceveranno una mail di conferma con tutte le indicazioni operative.

Si ricorda che, oltre ai percorsi di gruppo, è possibile concordare anche incontri individuali di supporto al metodo di studio.

Gli operatori sono inoltre disponibili per colloqui di orientamento personalizzati rivolti a studenti e famiglie che desiderano approfondire eventuali criticità legate al percorso scolastico intrapreso.

Prosegue infine, anche nel periodo estivo, la collaborazione con le scuole per l’erogazione dei percorsi di mentoring (PNRR – Contrasto alla Dispersione Scolastica).

