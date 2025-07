Roma, colpi d’arma da fuoco al Prenestino: gambizzato 25enne

(Adnkronos) – Un ragazzo tunisino di 25 anni è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco ed è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata. I fatti nella tarda serata di ieri in via Manfredonia, zona Prenestino.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la vittima è stata colpita da almeno un paio di colpi a una gamba e trasportato in codice rosso in ospedale, non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina, impegnati nelle indagini insieme ai colleghi della VII sezione del Nucleo investigativo di Roma.