Vento e pioggia nella tarda serata di ieri hanno causato danni sul territorio cremonese, soprattutto per la caduta di rami. I Vigili del fuoco sono intervenuti per alberi pericolanti in via Stazione a Crema, via Marconi a Pizzighettone, in via Brescia a Cremona e sulla sp 48 a Sesto Cremonese.

Situazioni che sono andate ad aggravare il quadro dei giorni precedenti, quando ad essere più colpita era stata la zona del Cremasco. Nel capoluogo, il 115 era già intervenuto nella serata di domenica al parco Tognazzi, per la caduta di un grosso ramo proprio nella zona dei giochi dei bambini. L’area è stata circoscritta e isolata.

Per oggi è previsto tempo sereno con temperature in discesa.

© Riproduzione riservata