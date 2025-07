Importante riconoscimento per il territorio cremonese: Luca Arcari, Presidente di FIMAA Cremona, è stato eletto Consigliere Nazionale di FIMAA Italia, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio.

L’elezione è avvenuta a Roma, nella sede nazionale di Confcommercio, durante le assemblee di FIMAA Italia tenutesi il 4 e 5 luglio, convocate per l’approvazione del bilancio 2025 e per il rinnovo delle cariche associative. A guidare la Federazione, confermato con oltre il 95% dei consensi, sarà ancora Santino Taverna (FIMAA Varese), a testimonianza di una ritrovata coesione e armonia interna.

“Sono molto felice e onorato per questa nomina a Consigliere Nazionale di FIMAA Italia – ha dichiarato Luca Arcari –. Per me rappresenta un importante traguardo personale e professionale, ma soprattutto una bellissima occasione di ripartenza, uno stimolo per guardare avanti e puntare a nuovi obiettivi, con entusiasmo e determinazione.

Affronto questo incarico con umiltà e con la volontà, prima di tutto, di imparare: di conoscere da vicino le dinamiche e il funzionamento della nostra Associazione a livello nazionale, per poi poter mettere a disposizione le competenze e l’esperienza che ho maturato in questi anni come manager di un’azienda che ho contribuito a fondare e far crescere, insieme ai valori di impegno e concretezza che mi accompagnano da sempre.

Sono consapevole che la Lombardia è già ben rappresentata all’interno della Federazione, ma sento forte il desiderio e il dovere di portare all’attenzione dei vertici nazionali le istanze, le necessità e le peculiarità del territorio di Cremona e della sua provincia, un tessuto economico e sociale ricco di valore e di potenzialità che merita di essere ascoltato e valorizzato.

Credo fortemente che il ruolo delle associazioni di categoria sia sempre più strategico per il presente e il futuro della nostra professione. In un momento di profonda trasformazione dei mercati e delle aspettative dei consumatori, è fondamentale fare squadra, creare rete e lavorare insieme per offrire ai nostri associati strumenti, formazione e rappresentanza di qualità. Mi impegnerò con serietà per contribuire a questo percorso, con spirito di servizio e con la passione che da sempre metto nel mio lavoro”.

A Luca Arcari vanno le congratulazioni di Confcommercio Provincia di Cremona per questo prestigioso incarico, che conferma il valore delle professionalità del territorio cremonese anche a livello nazionale

© Riproduzione riservata