I Carabinieri delle Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere un uomo di 19 anni, con precedenti di polizia a carico. Nel pomeriggio del 6 luglio scorso, intorno alle 16.00, la centrale operativa di Cremona ha inviato una pattuglia in un’area residenziale della città a seguito di una segnalazione giunta al 112. Una lite tra due soggetti aveva attirato l’attenzione dei residenti ed era stato segnalato che uno dei due uomini era armato di un machete di grosse dimensioni e minacciava l’avversario.

Sul posto, i militari hanno identificato due giovani corrispondenti alla descrizione, ma al momento del controllo nessuno dei due era in possesso dell’arma segnalata. Ma durante le ricerche nell’area condominiale vicina era stato rinvenuto un fodero per machete.

L’arma non è stata trovata, ma grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a verificare che il 19enne era stato in possesso ed aveva usato un machete per minacciare un’altra persona. L’uomo, già destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Cremona nei mesi scorsi, è stato pertanto segnalato per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere

