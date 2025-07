Tra musica, balli e divertimento, ufficiale taglio del nastro per il Tanta Robba Festival 2025, che quest’anno spegne nove candeline.

Location dell’evento, come ormai di consuetudine, il parco al Po alle Colonie Padane di Cremona, allestito per l’occasione con un palco e diversi stand.

Tanti gli artisti di caratura nazionale che, tra stasera e i prossimi giorni, si esibiranno all’ombra del Torrazzo: si comincia con Promessa (un rapper milanese classe 2003), per proseguire con Saif, noto al grande pubblico per una sua collaborazione con il blasonato cantante italiano Marco Mengoni nel suo ultimo tormentone “Sto bene al mare“.

Grande attesa poi per i Bunker44: il gruppo, nato nel 2019, è diventato famoso ai più grazie alla partecipazione al festival di Sanremo 2023 con il singolo “Governo Punk“; il loro ultimo album invece (“Tocca il cielo”) è stato pubblicato lo scorso aprile.

Tanta musica, per tanti gusti diversi: non mancano infatti numerosi ragazzi (e non solo) arrivati a Cremona da tutte le parti d’Italia, da Milano a Roma, passando per Firenze.

Ad inizio serata, gli organizzatori della kermesse hanno poi fatto un annuncio sui generis.

Il Tanta Robba Festival, infatti, si arricchisce di un giorno: terminerà domenica 13 luglio, con una serata aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza.

