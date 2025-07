Le indagini che nel 2023 avevano portato i carabinieri del Nas a sequestrare due allevamenti nel cremonese, di cui uno abusivo, erano partite dal decesso di un allevatore, morto alla fine del 2022. L’uomo aveva contratto la leptospirosi e il sospetto era che l’infezione gli fosse stata trasmessa dagli animali con cui viveva a stretto contatto, tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie. Cani, cavalli, ovini e bovini. Centinaia di esemplari.

A processo è finita la moglie, 51 anni, accusata di vari reati, tra cui quello di aver contribuito, nel maggio del 2023, alla diffusione della leptospirosi. Avendo trasferito 13 cani malati in un allevamento vicino, avrebbe provocato la diffusione della malattia, pericolosa per l’economia rurale, forestale e del patrimonio zootecnico, con il contagio di un altro cane e di un cavallo già presenti nell’allevamento in cui erano stati spostati i 13 cani malati.

Il giudice, però, l’ha assolta. Non c’erano prove sufficienti, come anche sostenuto dall’avvocato difensore Mimma Aiello, che il trasferimento dei cani nell’altro allevamento e il successivo contagio fossero stati la causa della effettiva diffusione della malattia.

L’imputata è però stata condannata ad un anno e tre mesi, pena sospesa, e a 300 euro di multa, per abbandono di animali. Nel suo allevamento deteneva 34 cani, 9 cavalli, 181 ovini e 6 bovini in condizioni di abbandono, incompatibili con la loro natura e in precarie condizioni igienico sanitarie.

Nell’area erano stati rinvenuti grossi cumuli di letame, mentre all’interno del capannone dove erano custoditi alcuni animali, c’era aria irrespirabile a causa del letame che era stato accumulato. Mancava un sistema di ventilazione, e in più erano presenti piccioni liberi e rifiuti plastici ed edili all’interno della recinzione degli animali. L’acqua era vecchia e di colore nero, c’erano carcasse di animali e molteplici ratti.

Sara Pizzorni

