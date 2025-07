Tutto pronto per la decima edizione di CantaBozzolo, in programma sabato in piazza Europa alle ore 21:15.

Tante le novità introdotte da Fabio Negri, autentica mente dell’evento insieme a Nicola Scognamiglio presidente degli Amici del Cuore.

La prima è la votazione elettronica con cui i 18 giurati formeranno la classifica: supervisore Carmen Pugliese, ex magistrato e opinionista all’interno del programma Quarto Grado di Rete4.

A presiedere la giuria la popolare la cantante Silvia Mezzanotte, che non mancherà di deliziare il pubblico con le interpretazioni che l’hanno resa celebre prima e dopo la sua partecipazione al gruppo Matia Bazar.

Al vincitore della gara spetterà una borsa di studio a Roma all’Accademia la Bottega del Suono Diretta dal noto volto Rai il Maestro Marcello Cirillo.

Ma ci sarà pure un premio della critica consegnato dal giornalista Rai Fabrizio Binacchi con la fornitura di gas e luce gratuita per un anno da parte di Must Energia.

A portare ulteriore prestigio a questo CantaBozzolo anche la presenza dei comici Enrico Bruschi e del Cabarettista di Colorado Carletto Bianchessi.

L’internalizzazione della manifestazione verrà certificata dalla presenza di Mauro Broda presidente dell’Istituto Consolare Internazionale di cui il tributarista Fabio Negri è rappresentante provinciale e di Carmelo Ferrara patron del concorso internazionale di Bellezza Miss Regina d’Europa.

È tutto pronto per la gara che vede in corsa 13 finalisti selezionati direttamente dal Maestro Marcello Cirillo su una rosa di 28 iscritti.

Oltre alla borsa di studio al primo classificato, per i primi tre da questa edizione (la decima) ci saranno premi in denaro: 1000 euro al primo, 400 euro al secondo e 200 euro al terzo classificato.

