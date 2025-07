“La spesa di luglio” è il tema del mercato di Campagna Amica che si terrà nella mattinata domenica 13 luglio in Piazza Stradivari a Cremona. Dalle ore 8 alle 12:30 i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti saranno nel salotto della città, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune.

L’ortofrutta sarà regina del mercato. “Il balzo delle temperature invita a portare in tavola frutta e verdura – sottolinea Coldiretti Cremona –. Pesche, meloni, albicocche e angurie diventano le star dei nostri mercati contadini. Sono alleati perfetti per cercare di combattere l’afa, idratarsi e fare il pieno naturale di vitamine”.

Con l’arrivo dell’estate – rimarca Coldiretti Cremona – frutta e verdura sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo. Nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile.

Domenica mattina in Piazza Stradivari i buongustai troveranno, accanto all’ortofrutta di stagione, altri prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda. Ci saranno pane e prodotti da forno, miele e confetture, formaggi e salumi tipici, pasta e riso, vino, succhi di frutta.

Presso il mercato in Piazza Stradivari proseguirà la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare proposta da Coldiretti, con l’obiettivo di portare l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola, con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio. L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori.

“La raccolta firme da mesi si sta svolgendo presso i mercati contadini di Campagna Amica e in tutte le sedi territoriali di Coldiretti. Un impegno – spiega Coldiretti Cremona – che ora si è esteso al web, con la possibilità di sottoscrivere la petizione in maniera digitale da parte dei cittadini”.

Basta collegarsi al sito https://eci.ec.europa.eu/049/public/#/screen/home e selezionare il proprio Paese di cittadinanza nel menu a tendina in giallo a sinistra. Si potrà quindi scegliere se compilare il modulo inserendo i propri dati con numero della carta d’identità o del passaporto oppure accedere direttamente con lo spid.

Sempre a Cremona, nel mese di luglio si confermano le uscite del Mercato di Campagna Amica anche presso il portico del Consorzio Agrario, lato Piazza Marconi, tutti i martedì mattina dalle ore 8 alle 12. Anche nei mesi più caldi, l’obiettivo di Campagna Amica è garantire una presenza continua nel cuore della città.

