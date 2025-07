Milano, si getta dalla finestra: in casa la mamma morta. Ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Si è lanciato nel vuoto ed è morto. In casa dell’uomo di 44 anni la polizia ha trovato a terra la mamma, morta con diverse ferite d’arma da taglio. E’ successo questa mattina intorno alle 8.30 in via Scheiwiller nel quartiere Corvetto di Milano. Le volanti della questura sono entrate nell’appartamento, trovando il corpo senza vita della madre. L’ipotesi è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Sul posto la Scientifica, il medico legale e le volanti.