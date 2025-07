Modenese “Da Intesa Sanpaolo 9 miliardi per sistema economico Puglia”

BARI (ITALPRESS) – “Confermiamo, insieme a Confindustria l’intento di stare vicini a un territorio che ha dimostrato, in un sistema macroeconomico in continua mutazione e attraverso modelli di business sostenibili, di riuscire a continuare ad investire. Siamo qui per sancire e firmare l’accordo regionale che mette a disposizione da parte di Intesa Sanpaolo 9 miliardi di euro per sostenere il sistema economico regionale. Noi mettiamo a disposizione proprio dei finanziamenti, ma non solo: portiamo anche la leva strategica della zona unica speciale come sostegno agli investimenti”. Lo ha detto la direttrice regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, Alessandra Modenese, a margine dell’incontro territoriale di presentazione del nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo tenutosi a Bari.

