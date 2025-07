Nella mattinata di giovedì, l’ufficio scolastico territoriale si è ritrovato nella Casa Matta 26 a Pizzighettone per una giornata di lavoro, necessaria per intessere relazioni e conoscere il territorio.

La conferenza di servizio, che segue quelle organizzate a Cremona e a Crema, è stata l’occasione per fare il punto sull’anno scolastico che si è appena concluso, con la presentazione da parte di tutti i dirigenti (alcuni presenti, altri collegati da remoto) dei progetti per i prossimi mesi.

“L’idea di fare una conferenza di servizio fuori dal provveditorato – ha commentato il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona Imerio Chiappa – è proprio per permettere ai dirigenti di dialogare con gli uffici e fra di loro. Cosa ci si aspetta per il futuro? Di rafforzare quello che abbiamo messo in cantiere quest’anno e di far lavorare insieme i dirigenti, perché la sinergia, secondo le varie tematiche, è sempre il valore aggiunto”.

“Se tutta la comunità scolastica – prosegue – riesce a parlarsi, sicuramente il gruppo fa aumentare la capacità di essere scuola vera, di essere prospettiva di futuro”.

I temi affrontati riguardano vari ambiti: progetti riguardanti l’orientamento, due tavoli di lavoro già partiti dal titolo “Orienta gli orientatori”, la disabilità con le risorse di sostegno, l’orientamento dei ragazzi con disabilità una volta usciti dalla scuola per affrontare il mondo del lavoro.

E poi ancora l’innovazione didattica, con particolare attenzione alla storia, alla didattica integrata e al service learning; si aggiungono anche progetti come la scuola in ospedale, avviata quest’anno, la scuola carceraria e il contrasto alla violenza sulle donne.

Ad aprire la conferenza agli alunni del corso musicale dell’Istituto comprensivo di Pizzighettone e San Bassano, coordinati e diretti dalla professoressa Vittoria Montesano e dal professor Edoardo Mazzoni. La mattinata, invece, è partita con una visita in battello sull’Adda.

Eleonora Busi

