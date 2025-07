“In questi giorni il nome di Cremona è associato a Nicolò Govoni grazie al successo che sta riscuotendo il suo film documentario ‘School of Life’, girato tra campi profughi, aule e zone di conflitto, diretto da Giuseppe Marco Albano, prodotto da Groenlandia con Rai Cinema e distribuito da Freak Factory, che racconta la storia e la missione dell’attivista e scrittore cremonese fondatore dell’organizzazione no-profit Still I Rise”. Lo scrive Maria Vittoria Ceraso, della Lista civica Oggi per Domani, che intende presentare un ordine del giorno per impegnare l’Amministrazione a promuovere la visione del film documentario nelle scuole cittadine nel prossimo anno scolastico quale momento educativo e formativo per gli studenti.

“Ritengo”, scrive Ceraso, “che sarebbe davvero significativo valutare l’avvio del percorso per il riconoscimento della cittadinanza benemerita a favore di Nicolò Govoni quale attestato di stima e di gratitudine della sua comunità d’origine per quanto fino ad oggi realizzato e per l’opera di sensibilizzazione a livello internazionale per garantire l’istruzione in contesti di crisi umanitarie, rispondendo a un bisogno immediato di sopravvivenza, tutela dell’infanzia e dignità per promuovere un domani migliore per tutti”.

“Nell’estate dominata dai grandi blockbuster americani, come Superman e Jurassic World”, per Ceraso “spicca l’incredibile risultato di questa piccola grande opera cinematografica che è anche attualmente l’unico titolo italiano presente in classifica e ha ottenuto fino ad oggi un totale, comprensivo di varie anteprime itineranti, eventi e proiezioni speciali in tutta Italia, di ben 12.104 spettatori. Anche a Cremona ogni proiezione ha registrato il tutto esaurito con la presenza in molte occasioni dello stesso Govoni”.

“Questo incredibile risultato”, dichiara Ceraso, “rende onore a tutta la nostra città, che tra l’altro è messa particolarmente in risalto dalle bellissime immagini di piazza Duomo presenti nel film documentario nel quale Nicolò Govoni ricorda con orgoglio dove è nato, vissuto e da dove è poi partito senza mai dimenticare le sue origini. Come amministratori ci siamo spesso trovati a confrontarci in Consiglio Comunale sui giovani, la loro istruzione ed educazione, le loro fragilità condividendo l’importanza di investire nelle nuove generazioni per garantire loro la possibilità di realizzarsi umanamente e professionalmente.

Nicolò Govoni rappresenta per tutti noi e soprattutto per i nostri ragazzi un esempio da valorizzare, promuovere e sostenere per il lavoro e gli ideali che sta portando avanti con la sua organizzazione ‘Still I Rise’, per risolvere la crisi scolastica globale, emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili attraverso un modello educativo all’avanguardia che mira a fornire un’istruzione eccellente, gratuita, nei paese più poveri al fine di cambiare il mondo grazie ad una scuola che sappia valorizzare i talenti e riscattare gli ultimi. Per tutto questo Nicolò Govoni ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Madre Teresa per la Giustizia Sociale nel 2022 e la nomina al Premio Nobel per la Pace“.

