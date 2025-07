Va completandosi il programma dei test pre-season della Cremonese.

La formazione di Davide Nicola, che si radunerà al centro Arvedi lunedì a partire dalla mattina, disputerà le prime amichevoli in alta quota, lontano dall’afa della pianura.

Dopo il duello con il Torino del 26 luglio a Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, i grigiorossi si trasferiranno a Livigno per il ritiro e al termine del tour de force in altura giocheranno la seconda gara pre-season.

L’avversaria scelta è l’Aurora Pro Patria, formazione di Serie C, sfidante dei grigiorossi di Nicola domenica 3 agosto alle ore 16, al campo del Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 in Aquagranda.

Ulteriori informazioni sull’evento e la ricettività verranno diffuse nei prossimi giorni dalla Cremonese.

