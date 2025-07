Durante la serata di “Giovedì d’Estate”, lo stand del Marathon Cremona ha ospitato un momento di solidarietà. Il presidente Ervano Vicini, insieme ad alcuni soci del gruppo podistico, ha consegnato a Futura Onlus un assegno da 600 euro, frutto delle donazioni raccolte il 21 giugno in occasione della camminata “Quattro passi per Futura!”, marcia non competitiva organizzata dalla società sportiva.

A ricevere il contributo c’era la vicepresidente di Futura, Valeria Spingardi, che ha ringraziato Marathon, ancora una volta, per il prezioso sostegno che da alcuni anni viene devoluto per gestire al meglio tutte le attività del centro di ippoterapia, in particolare il mantenimento e la cura dei cavalli, preziosi per fare attività specifica rivolta ai bambini e ai ragazzi disabili.

Il centro di Futura Onlus rappresenta dal 1991 uno dei punti di riferimento del territorio per l’equitazione terapeutica, disciplina in cui il contatto con il cavallo diventa strumento di crescita, autonomia e benessere.

