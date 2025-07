A Cremona prende il via il progetto “La prevenzione non va in vacanza”, campagna della Fondazione IAPB Italia realizzata in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona.

Mercoledì 16 luglio, sotto i portici del Consorzio Agrario di via Monteverdi, sarà allestito un banchetto informativo: nella mattinata i volontari distribuiranno materiale divulgativo e piccoli gadget per ricordare quanto sia importante proteggere la vista, soprattutto nei mesi estivi.

Tra le raccomandazioni, indossare occhiali da sole adeguati o un berretto a visiera, di mantenersi idratati bevendo regolarmente a piccoli sorsi, di privilegiare frutta e verdura, di esporsi al sole in modo graduale evitando le ore centrali, di non guardare mai direttamente il sole e di rimandare l’attività fisica lontano dai momenti più caldi della giornata.

