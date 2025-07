Nuovi lavori in programma a Cremona, dove tra il 14 luglio fino al 30 agosto verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di teleriscaldamento.

A comunicarlo, è stato il gruppo A2A; nello specifico, la zona interessata sarà quella tra via San Rocco e via Diritta.

La manutenzione, finalizzata a garantire l’efficienza e l’affidabilità del servizio, comporterà modifiche temporanee alla viabilità, definite in coordinamento con la Polizia Locale del Comune di Cremona.

La segnaletica provvisoria necessaria sarà posizionata per informare puntualmente cittadini e automobilisti.

