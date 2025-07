A oltre due anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la Casa dei servizi digitali, arriva anche ad Annicco e Ostiano l’iniziativa di creare Sportelli Unici per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali.

La ristrutturazione e l’ammodernamento negli uffici postali dei due comuni cremonesi prenderanno il via dal prossimo 15 luglio: durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi per Annicco all’ufficio postale di Soresina, in via Barbò 6, operativo dal lunedì al venerdì ore 08.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle 12.35; per Ostiano invece all’ufficio postale di Gabbioneta Binanuova, Via della Libertà 1, aperto martedì e giovedì dalle ore 8:20 alle ore13:45, sabato fino alle 12:45.

Gli interventi di riqualificazione delle sedi coinvolgeranno l’intera struttura, a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento.

In provincia di Cremona, sono oltre 100 gli uffici postali che, entro il 2026, sono stati e verranno coinvolti nel progetto Polis.

