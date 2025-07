L’attivazione della deviazione dei treni verso Piacenza, il ripristino ferroviario della tratta Brescia – Cremona Piacenza, la volontà di valutare insieme la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in via Mulino a San Savino.

Queste alcune delle importanti novità emerse nell’incontro organizzato giovedì a Palazzo Comunale in Sala Giunta con la Commissario Straordinario del Raddoppio Ferroviario Ing. Chiara De Gregorio, accompagnata dai suoi collaboratori Ing. Giovanni Tamburo e Ing. Marco Maione di RFI.

Presenti al tavolo, anche il Sindaco Andrea Virgilio con gli assessori Simona Pasquali e Luca Zanacchi.

Oggetto dell’incontro è stato l’aggiornamento dello stato dei lavori della “fase 2” comprende le tratte Cavatigozzi – Codogno e Piadena -Cremona: si è parlato della possibilità, ancora da verificare, della realizzazione di un sotto passo ciclopedonale in Via Mulino a San Savino, che consentirebbe di ripristinare il collegamento della frazione con la Via Postumia almeno per la mobilità dolce.

L’appuntamento è stata occasione anche di aggiornamento rispetto agli altri interventi di superamento del passaggi a livello in via stazione a Cavatigozzi e a Picenengo.

“Abbiamo appreso che è stata accolta la proposta del Comune di Cremona – commenta l’assessore Simona Pasquali – effettuata durante il dibattito pubblico, che prevede, durante la chiusura per lavori della tratta Cavatigozzi – Codogno, la deviazione dei treni su Piacenza, senza rottura di carico, che comporterà per i pendolari cremonesi un allungamento dei tempi di soli 10 minuti, consentendo di utilizzare ancora il treno per recarsi a Milano e non i mezzi sostitutivi come bus o mezzo privato. Siamo stati informati inoltre che nell’accordo quadro firmato tra RFI e Regione Lombardia verrà ripristinata la tratta Brescia – Cremona Piacenza“.

“Ringraziamo la Commissario Ing. Chiara De Gregorio e i suoi collaboratori – affermano poi Zanacchi e Pasquali – per la costante disponibilità al confronto, confermando l’intenzione di un ulteriore incontro per vedere, anche con i quartieri interessati, i progetti definitivi del sottopasso di Cavatigozzi e degli altri interventi previsti sul territorio comunale attività che valorizza il contributo dei cittadini e il lavoro fatto anche dall’amministrazione comunale”.

“Unendomi anch’io ai ringraziamenti – aggiunge il sindaco Andrea Virgilio – ribadisco l’impegno di coinvolgere i Comuni di Brescia e Piacenza e di attivarci insieme per un fissare incontro al più presto con l’assessore Lucente di Regione Lombardia e l’assessore ai trasporti della regione Emilia Romagna per chiedere l’attivazione dei trasporti su ferro fra le tre città. Questo sarebbe un traguardo importante per il collegamento ferroviario di Cremona verso sud“.

Sul tema, interviene anche il consigliere regionale in quota Pd Matteo Piloni. “L’accordo quadro per la riattivazione della tratta ferroviaria Brescia-Cremona-Piacenza per il trasporto passeggeri è una gran bella notizia – commenta – si tratta di un investimento necessario che chiedevamo da anni, sia in consiglio regionale sia attraverso l’amministrazione comunale, per offrire un’alternativa concreta ai pendolari, anche in vista dei futuri lavori per il raddoppio della tratta Cavatigozzi-Codogno. Sarà però importante, una volta riattivata, mantenerla attiva e operativa, anche per rafforzare i collegamenti con Piacenza”.

