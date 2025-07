Conclusa nei giorni scorsi una serie di interventi di manutenzione e decoro urbano nel centro storico di Cremona. Dalla Torre Civica al Palazzo Comunale, passando per la Loggia dei Militi e il Cortile Federico II, le operazioni hanno riguardato sia la pulizia straordinaria di monumenti e facciate, sia il ripristino funzionale di elementi storici e architettonici.

Nelle giornate di martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio si sono completate le pulizie della Torre Civica, dalle scale a pioli fino alla cella campanaria che ospita le due campane civiche: una del 1600 e l’altra addirittura del 1274, ad oggi la più antica campana ritrovata in Lombardia peraltro regolarmente funzionante.

Precedentemente, grazie ad un cestello movibile, si è provveduto alla pulizia della facciata di Palazzo Comunale e della Loggia dei Militi e di Cortile Federico II da erbacce cresciute tra i mattoni.

Proprio sotto la Loggia dei Militi un’altra operazione manutentiva necessaria è iniziata: la pulizia della statua degli ercoli ed a seguire, dopo la chiusura del cantiere sulle arcate di Palazzo, si procederà alla pulizia di tutti i busti di Cortile Federico II ed a seguire alla chiusura delle buche pontaie sulle facciate laterali di Palazzo Comunale.

“Tanti piccoli lavori che devono assicurare il massimo decoro a Piazza del Comune – dichiara l’Assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica Paolo Carletti – per questo ringrazio l’architetto Giovanni Donadio e l’architetta Marta Bodini, sempre attenti a soddisfare le necessità di decoro di Palazzo comunale e di Piazza del Comune”.

“Solo dopo la chiusura del cantiere della arcate sarà possibile riattivare il sistema elettrico di allontanamento dei piccioni e questo ci auguriamo potrà essere un altro passo importante per garantire che il cuore della nostra città sia accogliente e piacevole per i cremonesi e per i turisti in visita a Cremona”, conclude sempre l’assessore.

