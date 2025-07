Prosegue la campagna di tesseramento di Forza Italia nei comuni della provincia di Cremona.

Sabato mattina, dalle 9,00 alle 12,00, la Segreteria Comunale di Cremona sarà presente con un gazebo in Piazza Stradivari (lato Spazio Comune), per incontrare i cittadini, ascoltare le loro proposte e dialogare su temi di attualità locale e nazionale.

Sarà anche l’occasione per fare un bilancio del primo anno di attività in Consiglio Comunale e presentare i progetti in cantiere per il futuro; per l’occasione, verrà distribuito materiale informativo sulle iniziative del partito.

© Riproduzione riservata