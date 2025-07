L’Ottetto in Fa Maggiore di Schubert è risuonato fra i reparti dell’Ospedale: è successo sabato mattina nell’iniziativa promossa dai fratelli Moruzzi, il violoncellista Marco Mauro e il clarinettista Martino, e organizzata con ASST di Cremona, che ha portato Agon Ensemble ad eseguire alcuni estratti del capolavoro ottocentesco prima in Oncologia, poi in Medicina Interna e quindi all’Hospice.

“Per noi è importante rendere la musica accessibile portandola anche nei luoghi di cura, per condividerla con chi è impossibilitato a fruirla nelle sale da concerto” ha spiegato Marco Mauro al personale sanitario e ai pazienti che hanno assistito alle esecuzioni. Momenti partecipati, che hanno cercato di portare un po’ di sollievo durante la degenza creando al contempo un momento di socializzazione attraverso la musica.

Il nosocomio cremonese, alla presenza del cappellano don Marco Genzini che ha sostenuto l’iniziativa, ha espresso gratitudine verso Agon Ensemble per la disponibilità. La compagine trae origine dalla formazione fondata dal compianto musicista cremonese Mauro Moruzzi e oggi dà l’opportunità a giovani talenti di esibirsi su palcoscenici internazionali.

