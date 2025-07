Da Largo Moreni alla tangenziale, passando per piazzale azzurri d’Italia, via San Rocco e via Bergamo. Sono numerosi i cantieri in corso sulle strade della città di Cremona, con modifiche alla viabilità e rallentamenti che creano non pochi grattacapi ad automobilisti e non solo. Cerchiamo allora di fare chiarezza, e per quanto possibile il punto della situazione sulle tempistiche.

Tra i principali interventi, da alcuni mesi a questa parte, c’è sicuramente quello che coinvolge Largo Moreni e viale Po: il termine lavori, inizialmente previsto per la fine del mese di agosto, è slittato di qualche settimana. Causa del ritardo sulla tabella di marcia alcune modifiche progettuali tra il ponte in ferro e la rotonda l’imbocco di viale Po, volute dal Comune e considerate “necessarie”: nello specifico, anche per favorire le attività commerciali, verranno inserite delle caditoie (utili per trattenere l’acqua piovana); saranno inoltre rimossi una quarantina di pali in cemento, residuati delle vecchie linee delle ex radiali.

Capitolo via Bergamo: il cronoprogramma è ad oggi stato rispettato, con lavori che dovrebbero terminare entro ottobre 2025; da agosto però si prevede un alleggerimento del cantiere e un miglioramento dell’attuale viabilità (la strada è infatti oggi chiusa al traffico).

Piazzale Azzurri d’Italia, nei pressi della piscina comunale, è invece stato già asfaltato; a breve in arrivo anche l’attesa segnaletica; proseguono invece i lavori per l’installazione del fotovoltaico. Terminati, poi, gli interventi allo skatepark, ormai prossimo all’apertura. A queste tre macroaree, si vanno poi a sommare diversi cantieri temporanei, sparsi per tutta la città; alcuni voluti e finanziati dall’amministrazione comunale, altri di privati come Padania Acque e A2A.

In tangenziale, per esempio, è in corso l’asfaltatura: il Comune ha chiesto alla ditta incaricata di svolgere gli interventi nelle ore notturne (seppur con un aumento di costi del 40%); una scelta sotto alcuni punti di vista obbligata, per evitare un blocco completo alla circolazione stradale. Sempre zona tangenziale, questa volta però in via Eridano: lo scorso 7 luglio si è aperta una voragine di ingenti dimensioni sotto il piano stradale, all’altezza di via Costone di Sotto. Per il ripristino delle condizioni di sicurezza, si è quindi dovuto procedere con lavori straordinari, in carico a Padania Acque; necessarie però alcune modifiche alla viabilità fino alla data prevista di fine cantiere, fissata per il 25 luglio.



Altri cambiamenti alla circolazione, da lunedì 14 a venerdì 18 luglio, attesi anche all’ombra del Torrazzo: UNARETI (ex LD RETI) punta a risolvere un guasto sulla linea elettrica di media tensione in piazza Marconi, che ha generato nei giorni scorsi alcuni blackout nelle vie del centro.

In via San Rocco invece ad intervenire è A2A: tra il 14 luglio fino al 30 agosto verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di teleriscaldamento, anche in questo caso con modifiche temporanee alla viabilità.

“Siamo consapevoli – ha affermato in merito l’assessore cittadino alla partita Luca Zanacchi – che questi interventi stanno generando disagi, ma possiamo dire con certezza che siano altrettanto indispensabili; lavori necessari per garantire servizi ai cittadini cremonesi”. Per quanto riguarda infine i prossimi mesi, è in corso la gara per l’asfaltatura: in previsione il ripristino di circa 25mila metri quadrati di asfalto nuovo.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata