A Cremona torna la pioggia, anche se debole. Per la giornata di domani (domenica 13 luglio), infatti, nella città del Torrazzo sono previste nubi in progressivo aumento, con deboli piogge al pomeriggio e tempo che tornerà ad essere sereno solamente in serata. Durante la giornata, sempre domani, la temperatura massima che si registrerà sarà di 30°C, con una minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino, in provenienza da Est, mentre al pomeriggio sempre moderati ma da Sudest.

La pioggia prevista a Cremona per domani pomeriggio non renderà felice chi aveva in programma un tuffo in piscina, approfittando della giornata non lavorativa.

Per quanto riguarda il gran caldo, è previsto un ritorno nella giornata di mercoledì, 16 luglio, quando la temperatura raggiungerà addirittura i 36°C nel pomeriggio. L’afa renderà quella di mercoledì una giornata da allerta arancione. Allerta arancione con alte temperature anche nel prossimo fine settimana, quando l’afa tornerà a tormentare i cremonesi.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata