Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona gremito venerdì sera per il concerto conclusivo dello Stauffer Summer Music Festival, di recente creazione ma già diventato un appuntamento di riferimento per il pubblico.

In scena lo Stauffer String Ensemble composto dai talentuosi artisti dell’Accademia: i violini provengono dal Corso Concertmaster dedicato alla figura del Primo Violino, proposta che sta richiamando giovani artisti da tutta Europa; mentre gli altri archi frequentano i tradizionali percorsi didattici di Alto Perfezionamento. A dirigerli il Maestro di fama internazionale John Axelrod con un repertorio dal Novecento ad oggi, in un progetto di musica d’insieme rilevante.

La serata ha concluso un anno accademico intenso, che oltre a lezioni in aula, incontri ed eventi, ha messo in cartellone 10 appuntamenti concertistici, inclusi i 5 del Festival estivo che si è svolto fra il giardino di Palazzo Stauffer e l’Auditorium del Museo del Violino. Con la rassegna Stauffer 40 in particolare si è celebrato il 40° anniversario di formazione musicale.

