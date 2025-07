Ha indossato anche la maglia della Vanoli Basket Cremona, nella stagione 2021/2022, arrivando in prestito da Bassano per misurarsi con l’ambiente della Serie A. Oggi, però, Destiny Ajiri Agbamu, lungo nigeriano classe 2003, sta affrontando la sfida più difficile, fuori dal parquet: ha bisogno di un trapianto di rene, e potrebbe essere la madre Peace la donatrice compatibile. Dopo lunghi mesi di attesa e un iter burocratico complesso, mercoledì 16 luglio la donna dovrebbe finalmente arrivare in Italia, a Bassano del Grappa, dove cinque albergatori locali si sono offerti di ospitarla gratuitamente a rotazione.

Un gesto di solidarietà che ha commosso il presidente dell’Orange1 Basket Carlo Da Campo, club che ha accompagnato la crescita sportiva e personale di Destiny fin dai suoi primi anni italiani. In maglia Vanoli, Destiny era arrivato con un profilo già solido: 203 centimetri, cresciuto cestisticamente in Italia, con un’importante esperienza nella C Gold e una storia di coraggio cominciata a soli 12 anni, quando aveva lasciato la Nigeria per inseguire il sogno del basket.

Quel sogno si è bruscamente interrotto due anni fa, quando gli è stata diagnosticata un’insufficienza renale che lo ha costretto a sospendere l’attività e iniziare la dialisi all’ospedale San Bassiano. Ora, con l’arrivo della madre, potrà finalmente essere avviato il percorso di accertamenti per valutare la compatibilità tra i due. La comunità di Bassano, intanto, ha fatto squadra.

E anche da Cremona arriva un pensiero per Destiny: “Sapevamo dei gravi problemi ai reni che ha affrontato Destiny. È una situazione che ci stringe il cuore. Siamo consapevoli delle difficoltà che sta vivendo, e gli siamo vicini con grande delicatezza – ha commentato Andrea Conti, general manager della Vanoli –. Se ci sarà bisogno di dare una mano, per lui e per la sua famiglia, la nostra disponibilità non mancherà”.

