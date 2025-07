I capigruppo di centrodestra Andrea Carassai – Forza Italia (primo firmatario), Jane Alquati – Lega Salvini presidente, Alessandro Portesani – Novità a Cremona annunciano una mozione per chiedere ancora una volta all’amminstrazione Virgilio di adottare la modalità dell’accreditamento, per l’affidamento dei servizi alla persona, in sostituzione della gara d’appalto. La richiesta giunge all’indomani delle notizie sui presunti ritardi nell’assegnazione del servizio alle cooperative cremonesi che hanno ottenuto dal Tar l’annullamento della gara d’appalto vinta lo scorso gennaio dalla coop concorrente ProgettoA.

“La mozione – scrivono i tre esponenti del centrodestra – era stata successivamente ritirata in Commissione Coesione Sociale per favorire un approfondimento condiviso sul tema.

Lo stesso Sindaco Virgilio aveva manifestato l’interesse ad aprire un dibattito più ampio sul modello di gestione del welfare a livello locale.

“Il 6 giugno abbiamo formalmente richiesto alla Presidente della Commissione competente, Consigliera Marenzi, di calendarizzare una seduta per affrontare in modo approfondito il tema.

Ad oggi non è ancora stata fissata una data, nonostante i solleciti.

“Rinnoviamo pubblicamente la richiesta affinché la Commissione Coesione Sociale possa riunirsi entro il mese di luglio. Crediamo sia fondamentale offrire alla città un’occasione di confronto aperto sul futuro del welfare cremonese, soprattutto in un momento così delicato come quello attuale.

Il recente pronunciamento del TAR, che ha accolto il ricorso degli operatori cremonesi ed escluso Progetto A dalla gara, aggiunge un elemento di incertezza, non essendo ancora noto se l’amministrazione abbia dato seguito alla sentenza.

“È quindi importante chiarire al più presto quali saranno i prossimi passi dell’Amministrazione in merito all’affidamento del servizio, al fine di garantire continuità e qualità nell’erogazione, in particolare in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Riteniamo che un confronto costruttivo e partecipato sia oggi più che mai necessario, per rafforzare un sistema di welfare locale che sia vicino alle esigenze delle famiglie”.

