“Quali adempimenti sono in corso per procedere all’affidamento del servizio Saap? I tempi previsti per l’affidamento del servizio sono in linea con l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 permettendo a operatori, famiglie e scuola di avere

tempestivamente tutte le informazioni necessarie per un avvio il più possibile organizzato e sereno per i bambini e i ragazzi?”

A chiederlo, in un’interrogazione presentata il 4 luglio al presidente del consiglio comunale, è la capogruppo di “Oggi per Domani” Maria Vittoria Ceraso, preoccupata per un possibile protrarsi dei tempi conseguenti alla vicenda giudiziaria che ha visto l’annullamento della gara bandita dal Comune lo scorso anno.

“Il TAR Lombardia Sez. Brescia – riepiloga i fatti Ceraso – con sentenza n.488 del 31/05/2025, sul ricorso proposto dall’ATI Cosper contro il Comune di Cremona e nei confronti di Progetta A Società Cooperativa Sociale, ha

annullato l’aggiudicazione disposta dal Comune in favore di quest’ultima, disponendone l’esclusione dalla gara. In particolare nell’atto si legge: Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

“Preso atto della decisione dell’Autorità Giudiziaria, l’assessore alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna aveva subito dichiarato: ‘L’Amministrazione comunale si impegna a darne piena e tempestiva esecuzione’.

“In realta’ – precisa la consigliera – dal 31 maggio, data della decisione del Tar, solo in data 3 luglio e’ stata assunta la determinazione di revoca dell’aggiudicazione a Progetto A nella quale si precisa che ‘come disposto dalla Sentenza l’Ente deve ora valutare l’anomalia dell’offerta sul concorrente secondo in graduatoria RTI Cosper ed all’esito procederà con la nuova aggiudicazione’.

Si consideri che la sentenza del Tar e’ immediatamente esecutiva e anche in caso di ricorso al Consiglio di Stato la sospensione della stessa non e’ automatica”.

Da qui la decisione di chidere chiarimenti all’amministrazione: “Dal momento che le risultanze delle valutazioni non sono ancora note, ho presentato l’interrogazione per capire quanto tempo richiede da parte degli Uffici la valutazione dell’offerta della seconda classificata e se gli stessi sono compatibili con l’affidamento del servizio SAAP prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 permettendo a operatori, famiglie e scuola di avere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per un avvio il più possibile organizzato e sereno per i bambini e i ragazzi”.

© Riproduzione riservata