Presa d’atto ufficiale, il 3 luglio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cremona, della sentenza pubblicata il 31 maggio dal Tar Bresia con cui è stata invalidata la gara d’appalto per il servizio Saap, che aveva visto l’aggiudicazione alla coop. ProgettoA di Bergamo.

Un esito che innescò a una clamorosa protesta lo scorso febbraio, da parte delle cooperative cremonesi che da anni gestivano l’assistenza scolastica a bambini e ragazzi disabili; quelle stesse cooperative che con la capogruppo Cosper, presentarono ricorso contro l’esito della gara.

Il Tar aveva accolto le loro ragioni, basate tra l’altro sull’anomalia dell’offerta economica presentata dal vincitore della gara, con un ribasso d’asta giudicato eccessivo rispetto alla quantità di servizi offerti. Da qui, l’annullamento dell’aggiudicazione a ProgettoA e la sua esclusione della gara. Prima di procedere alla nuova aggiudicazione al secondo classificato era però necessaria anche la verifica dell’offerta economica di RTI Cosper, dal momento che il costo della manodopera indicata (€ 2.953.713,45) era inferiore a quello stimato dal Comune (€ 3.148.851,86) su un importo complessivo a base di gara di 3.176.086. Attualmente il procedimento è in questa fase di valutazione.

Con le ferie del periodo estivo di mezzo, per gli uffici comunali ora il tempo stringe per arrivare in via definitiva all’aggiudicazione in tempo utile per garantire il servizio dal 1° settembre, con l’avvio del nuovo anno sclastico.

