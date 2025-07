È una Cremona giovane che salta, canta e balla al ritmo di note anni 2000 quella alle colonie padane, per la terza ed ultima serata (ufficiale) del Tanta Robba Festival 2025.

Protagonisti, tra gli altri, i Finley, band pop punk fondata a Legnano nel 2002.

Il gruppo ha portato sul main stage alcuni dei suoi brani più iconici: tra questi, “Adrenalina”, “Sole di Settembre”, “Tutto è possibile” ma soprattutto “Diventerai una star“, canzone che li ha resi celebri e consacrati al grande pubblico.

Un mix di sonorità molto apprezzate dai tanti presenti, cremonesi e non solo.

Sorpresa poi verso fine concerto: Pedro, frontman dei Finley, è salito sul palco con la maglia personalizzata della Cremonese.

“Grazie Cremona per questo regalo – ha commentato – e bentornati in serie A!”.

Ad aprire la serata, dopo il gruppo “Le canzoni Giuste“, la provocatoria musica dello streamer e artista Simone Panetti, sul palco insieme alla sua band.

A fine serata, poi, arriva l’ormai tradizionale (e attesissimo) karaoke dei “Disco Piano Bar”, che come ogni hanno fa cantare a squarciagola in centinaia per sulle canzoni più celebri della musica italiana.

Ultimo giorno per la kermesse, che torna come ogni anno al parco al Po e che quest’anno è arrivata alla nona edizione, ma non ultimo appuntamento: domenica pomeriggio il Tanta Robba apre le porte alla cittadinanza con un pomeriggio gratuito all’insegna della compagnia.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata