MotoGp, oggi si corre in Germania: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 13 luglio, va in scena il Gran Premio di Germania – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – sul circuito del Sachsenring, dopo le qualifiche e la gara Sprint di ieri. A dominare è stata ancora una volta la Ducati di Marc Marquez, sempre più leader del Mondiale con il primo posto nella classifica Piloti, che si è preso la pole position prima di vincere la gara corta davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato così un altro secondo posto dopo quello di Assen, e Fabio Quartararo (Yamaha).

Ecco la griglia di partenza nel Gp di Germania di MotoGp:

1 M. Marquez (Ducati)

2 J. Zarco (Honda)

3 M. Bezzecchi (Aprilia)

4 F. Morbidelli (Ducati VR46)

5 P. Acosta (KTM)

6 A. Marquez (Ducati Gresini)

7 F. Quartararo (Yamaha)

8 F. Di Giannantonio (Ducati VR46)

9 J. Miller (Yamaha)

10 B. Binder (KTM)

11 F. Bagnaia (Ducati)

12 M. Vinales (KTM Tech3)

13 M. Oliveira (Yamaha)

14 F. Aldeguer (Ducati Gresini)

15 L. Marini (Honda)

16 R. Fernandez (Aprilia)

17 J. Mir (Honda)

18 A. Rins (Yamaha)

19 A. Ogura (Aprilia)

20 L. Savadori (Aprilia)

Il Gp di Germania di MotoGp è in programma oggi, domenica 13 luglio, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su TV8. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.