Scontro sul raccordo Torino-Pinerolo, morto un uomo

(Adnkronos) – Incidente mortale sul Raccordo Torino-Pinerolo, tra None e Piscina, direzione Pinerolo, intorno alle ore 4.10. Due veicoli sono stati carbonizzati dalle fiamme a seguito di un probabile tamponamento ma sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica. All’interno di un veicolo è stato trovato un uomo carbonizzato. Non è stato ancora identificato. Sono in corso le operazioni di recupero veicoli e ripristino strada.