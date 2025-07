Tour de France, oggi nona tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in strada il Tour de France 2025. Oggi, domenica 13 luglio, la Grande Boucle presenta la sua nona frazione, con un percorso da Chinon a Châteauroux di avvicinamento alle tappe di montagna che conterà un totale di 174,1 chilometri. In maglia gialla rimane ancora Tadej Pogacar, mentre tappa di ieri è stata vinta, in volata, dall’italiano Jonathan Milan, che ha riportato un ciclista azzurro a trionfare in una tappa del Tour sei anni dopo l’ultima volta. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

La nona tappa del Tour de France 2025 che andrà in scena oggi, domenica 13 luglio, partirà, come detto, da Chinon per arrivare a Châteauroux e presenta poche difficoltà per i ciclisti in strada. Si tratta di una frazione quasi completamente pianeggiante, con nessun Gpm, e di ‘transito’, proprio come quella di ieri, per arrivare alle tappe di montagna di inizio settimana. Un’occasione dunque per i velocisti, i grandi favoriti per tagliare prima il traguardo al termine dei 174,1 chilometri previsti. I corridori affronteranno un dislivello complessivo di circa 1400 metri.



Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La nona tappa di oggi inizierà intorno alle 13.10, con l’arrivo previsto alle 17.07. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.