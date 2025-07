Un fine settimana di controlli intensificati per i Carabinieri della Compagnia di Cremona, impegnati in un servizio straordinario sul territorio per garantire sicurezza urbana, contrastare fenomeni di illegalità diffusa e vigilare sulla circolazione stradale. Tra sabato 12 e domenica 13 luglio sono stati condotti numerosi accertamenti in città e nei comuni della provincia, che hanno portato a quattro interventi di rilievo.

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 16, i Carabinieri sono intervenuti nel centro storico di Cremona a seguito di segnalazioni relative a un uomo di 31 anni, domiciliato fuori provincia, che infastidiva i passanti tentando di vendere accessori d’abbigliamento in modo insistente. Dopo l’identificazione e gli accertamenti del caso, è stato notificato un ordine di allontanamento dal centro cittadino, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza urbana e decoro pubblico. Ma non solo. Nella notte di domenica, alle 03.30 circa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso un locale situato lungo il Po a seguito della segnalazione di alcuni soggetti sospetti. Durante il controllo sono stati identificati quattro giovani; due di loro, rispettivamente di 29 e 26 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, nello specifico MDMA e cocaina, detenuta per uso personale. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura quali consumatori.

Poi alle ore 09.30 circa di domenica mattina, lungo la SP26 nel territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti per una fuoriuscita autonoma di un veicolo. Alla guida vi era un 24enne, rimasto illeso, che è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico circa triplo rispetto al limite consentito. L’uomo è stato accompagnato in caserma per la redazione degli atti e deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata sul posto e sarà trasmessa alla Prefettura di Cremona per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Infine sempre domenica mattina, lungo la SP47 nel comune di Annicco, è stata segnalata un’autovettura finita in un fosso con acqua, priva di conducente a bordo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Soresina. Poco dopo è giunto il proprietario del mezzo, un 38enne, che ha provveduto autonomamente al recupero del veicolo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida con un permesso internazionale di guida non conforme, rilasciato all’estero. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 350 euro, con ritiro del documento e relativo inoltro alla Prefettura di Cremona per i provvedimenti di competenza

