Forti del buon esito riscontrato lo scorso anno con l’avvio del primo corso mirato alla formazione di OSS (Operatore Socio Sanitario) pronti per il mercato del lavoro, Cr.Forma, ente accreditato presso Regione Lombardia, e Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, struttura socio-sanitaria all’avanguardia del territorio, ripropongono l’iniziativa formativa. Con una novità sostanziale: il nuovo corso per OSS, in partenza il 21 ottobre 2025, potrà essere completamente gratuito per le persone disoccupate in virtù del finanziamento stanziato da Regione Lombardia nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

La proposta formativa è la stessa dello scorso anno: 1000 ore di lezioni, teoriche e pratiche, strutturate in moduli differenti, di cui 225 di tirocinio presso la Fondazione. Con i medesimi obiettivi: garantire ai partecipanti una formazione di qualità, immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, e rilanciare e dare valore all’importante funzione sociale dei lavori di cura.

I posti disponibili per il nuovo corso OSS sono venti e Cr.Forma sta già raccogliendo le manifestazioni di interesse. È possibile compilare un apposito form sul sito di Cr.Forma (https://www.crforma.it/2025/07/11/corsi-asa-oss-gratuiti-iscrizioni-aperte/) o scrivere a formazioneadulticrema@crforma.it.

Nel frattempo, continua con successo la formazione degli OSS del corso partito ad ottobre 2024 e che si conclude ad ottobre 2025. Sono 16 gli operatori socio sanitari che potranno a breve ottenere la qualifica regionale ed entrare a far parte dell’organico della Fondazione.

“Siamo contenti che la collaborazione con Fondazione Benefattori Cremaschi per formare OSS qualificati possa continuare – la dichiarazione di Chiara Capetti, direttrice della sede di Crema di Cr.Forma – Come ente accreditato, abbiamo sempre creduto nell’importanza di questo corso per il valore che ha per la nostra comunità e quest’anno il contributo di Regione Lombardia ci dà nuova spinta, favorendo la partecipazione gratuita di persone disoccupate. La sinergia con FBC è garanzia di serietà, competenza e opportunità professionali”.

“Una doppia soddisfazione la nostra – il commento di Annalisa Mazzoleni, direttore generale di FBC Onlus -: il successo del corso che si concluderà a ottobre e la rinnovata collaborazione con Cr.Forma, che porterà alla riproposizione del pacchetto di lezioni teorico/pratiche. La formazione di queste figure professionali rappresenta il cuore delle nostre attività. FBC metterà ancora disposizione le sue competenze professionali, le sue attività e i suoi luoghi; certi del valore dell’esperienza formativa”.

© Riproduzione riservata