Domenica 13 luglio, nel centro storico di Castelleone, in occasione della periodica edizione di “Castelleone Antiquaria”, che si svolge ogni seconda domenica del mese con una edizione straordinaria a Ferragosto, l’Arma dei Carabinieri ha voluto incontrare cittadini e turisti al fine di proseguire senza sosta la campagna informativa sul delicato tema delle truffe ai danni delle fasce più deboli della popolazione.

Nella centralissima Piazza del Comune è stato posizionato uno stand dove i Carabinieri della locale Stazione e il Comandante di Compagnia di Crema hanno distribuito materiale informativo realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, soffermandosi con centinaia di cittadini e turisti (circa 500) a cui sono state illustrate le principali e più recenti tecniche di raggiro poste in essere dai malintenzionati.

E’ stato rilevato un forte interesse della popolazione che ha rivolto numerose domande ai Carabinieri: per esempio, come difendersi dai raggiri compiuti da finti Carabinieri che simulano l’incidente stradale del figlio o dai finti operai di società che gestiscono la distribuzione di acqua e gas che pretendono di accedere in casa per verificare dei presunti malfunzionamenti agli impianti. E’ stato un momento di divertimento anche per i piccoli visitatori a cui sono stati donati gadget dell’Arma e a cui è stata mostrata la nuova Alfa Romeo Giulia in dotazione alla Radiomobile della Compagnia di Crema.

L’iniziativa ha rappresentato un grande momento di incontro con la popolazione ed ha riscosso grande successo. Verrà replicata con le stesse modalità anche il giorno di Ferragosto, in occasione dell’edizione straordinaria di “Castelleone Antiquaria”. La scelta del giorno non è affatto casuale. Per l’Arma dei Carabinieri, in questo periodo dell’anno occorre vigilare con più attenzione e garantire sicurezza agli anziani, notoriamente più soli e vulnerabili per la temporanea lontananza di parenti o per la chiusura di numerosi esercizi commerciali che solitamente sono il loro punto di riferimento nella vita quotidiana.

