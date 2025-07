Altra ufficialità in casa Cremonese nel giorno del raduno. Era già stato anticipato dalla stessa società grigiorossa che in occasione del primo giorno di lavoro della squadra di Nicola ci sarebbe stato anche Franco Vazquez. Il contratto dell’argentino era scaduto lo scorso 30 giugno, ma è arrivata subito la proposta del club di rinnovare l’accordo per un altro anno. E quando in mattinata si è visto El Mudo scendere dalla sua auto nel vialetto che conduce al centro sportivo Arvedi, si era ormai capito che da parte del giocatore era arrivato l’ok per la firma. Nel pomeriggio l’accordo con Vazquez, grande protagonista della promozione in Serie A, è stato ufficializzato. Il trequartista a 36 anni si appresta ad affrontare la sua terza stagione in maglia grigiorossa.

Questo il comunicato ufficiale della società: “U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Franco Vazquez. Il calciatore argentino ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2026. Nei primi due anni all’ombra del Torrazzo, il Mudo ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 74 presenze complessive tra Serie B, playoff e Coppa Italia. Nella stagione appena conclusa, con 9 reti in 33 partite, ha contribuito al ritorno della Cremonese in Serie A. Avanti insieme, Franco!”.

© Riproduzione riservata