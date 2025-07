E’ arrivato anche Franco Vazquez, come previsto, al raduno della Cremonese. Il trequartista argentino è pronto a formalizzare il rinnovo per un altro anno del suo contratto, ma può già considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Cremo. El Mudo aveva già trovato l’accordo con la società nei giorni scorsi e puntualmente si è presentato al raduno, pronto per iniziare la sua terza stagione consecutiva alla Cremonese, stavolta in Serie A.

M.M.

