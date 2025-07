Assegno unico luglio 2025, calendario pagamenti Inps fino a dicembre

(Adnkronos) – L’Istituto nazionale di previdenza (Inps) ha pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti dell’Assegno unico per il secondo semestre 2025 (da luglio a dicembre). Per il mese corrente, i versamenti avverranno nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 luglio.

I pagamenti per quanto riguarda agosto avverranno il 20 e il 21, a settembre il 22 e 23, a ottobre il 20 e il 21, a novembre il 20 e 21 e a dicembre il 17 e 19. L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio: fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli disabili. Corrisposto in base alla corrispondente fascia Isee, riguarda tutte le categorie di lavoratori: dipendenti (sia pubblici che privati); autonomi; pensionati; disoccupati; inoccupati..