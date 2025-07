Un progetto che cresce di mese in mese, un puzzle che oggi si arricchisce di un nuovo importante pezzo.

È il centro culturale di Pescarolo ed Uniti, recentemente destinatario di un nuovo finanziamento di Regione Lombardia.

Il contributo, inserito nell’Avviso Unico Cultura e pari a oltre 18 mila euro, servirà ad aggiungere alla biblioteca comunale nuovi arredi e device, per rendere gli spazi più confortevoli per gli utenti.

“Stanno per essere terminati i lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale – commenta la vicesindaco e assessore alla cultura di Pescarolo Marta Fiammetti – realizzati grazie ad un precedente bando regionale; ora, con questo nuovo finanziamento, possiamo completare i nuovi ambienti con nuove tecnologie che li renderanno moderni, più smart, confortevoli, funzionali, e inclusivi”.

“È un progetto dedicato a tutti – le fa eco il primo cittadino Graziano Cominetti – lo spirito fondamentale di questo progetto, di quest’idea, è proprio il voler ampliare il bacino a tutte le persone: dai più piccoli ai più grandi, dagli studenti fino ai ragazzi che semplicemente vogliono divertirsi”.

“Questo ennesimo finanziamento di Regione Lombardia – prosegue il sindaco – ci porta verso quella direzione: avere un centro culturale forte, ricco, in grado di donarsi alla collettività”.

Nello specifico, tra i nuovi spazi, troveremo un salone per eventi e conferenze e aule studio, con strumenti tecnologici per ragazzi e giovani universitari. L’intervento si inserisce in una più ampia riqualificazione, che vede anche la realizzazione di un nuovo infopoint turistico.

Il tutto, salvo ritardi, dovrebbe vedere la luce verso l’autunno.

“A fine estate – aggiunge Cominetti – dovremmo riuscire a completare i lavori con i serramenti e gli impianti, avendo quindi la parte ‘infopoint e biblioteca’ pronta per poi poter essere utilizzata a pieno. Amplieremo poi l’offerta e speriamo il bacino di utenza grazie al bando di Regione ‘Lombardia Style’, che ci ha finanziato una parte di arredo e di strumenti oltre ad un progetto importante, come una vera e propria mappa del tesoro del territorio”.

“Con la misura Unica della Cultura – prosegue – riusciremo a completare la parte di arredi; penso che entro fine anno arriveremo al termine di questi step. I tempi sono stretti, l’estate sicuramente non aiuta, però contiamo davvero di avere tutto pronto entro la fine dell’autunno”.

I progetti sono possibili anche e soprattutto grazie ad importanti finanziamenti regionali ed europei. Alla base però, rimane sempre necessario l’interesse e la tenacia da parte delle amministrazioni pubbliche.

È importante – conclude Cominetti – avere professionisti validi, ma soprattutto avere le idee chiare su quello che si vuole fare: grazie a tutti coloro che ci aiutano e sostengono tentiamo di dare forma e sostanza a queste idee”.

Andrea Colla

