Si è concluso il primo luglio a New York il Summer Fancy Food, a cui il Consorzio Gorgonzola Dop ha partecipato, in collettiva con Afidop Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp. Un’occasione di promozione del mercato nord-americano che conta molti appassionati.

A far visita allo stand e al Presidente del Consorzio Gorgonzola Dop, Antonio Auricchio, anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Durante l’evento, il Presidente del Consorzio Gorgonzola Dop, Antonio Auricchio, ha espresso la propria opinione in merito ai dazi Usa: “Sono amareggiato e preoccupato per le scelte dell’attuale amministrazione Usa, un Paese a cui siamo legati da una storica alleanza, ma anche da profondi legami di amicizia e culturali. I nostri tantissimi connazionali emigrati in Usa hanno contribuito a diffondere la nostra cucina, i prodotti made in Italy e il ‘saper vivere’ italiano così amato e imitato oltreoceano. In questo contesto la scelta di imporre dazi al 30%, addirittura contro il 20% ufficialmente annunciato lo scorso aprile, desta grande preoccupazione per le aziende italiane”.

“Per il settore lattiero-caseario la situazione è ancora peggiore perché questa percentuale rischia di aggiungersi al 15% già in vigore. – continua – Per il Gorgonzola Dop gli Usa sono un mercato che vale oltre 3 milioni di euro con 387tons di prodotto esportate ogni anno. Considerando un prezzo medio al chilo di 10,00 euro, il Gorgonzola arriverà a costare ai consumatori americani circa il doppio del prezzo odierno.”

Prosegue: “Ci viene detto che l’unico modo per evitare i dazi è quello di andare a produrre in Usa, ma i nostri prodotti agroalimentari Dop e Igp sono, per loro stessa natura, legati ai territori dove nasce la materia prima quindi non si tratta di delocalizzare, ma di cancellare le nostre produzioni e tradizioni. E’ possibile che un Paese alleato ci chieda questo?”

“A questo punto è fondamentale che le nostre istituzioni sostengano convintamente e con tutta la forza possibile, una trattativa unitaria da parte dell’Unione Europea. Solo uniti possiamo avere la forza di contrastare il colosso americano e la politica aggressiva dell’attuale amministrazione Trump”, conclude Antonio Auricchio.

