Sono 183 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche sul nostro sito al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Il Centro per l’Impiego di Cremona pubblica ben 93 offerte, con una forte incidenza di profili tecnici e professionali. Numerose posizioni nel settore sanitario e sociale (Oss, Asa, infermieri, educatori) indicano una continua necessità di personale in strutture pubbliche e private. Richieste anche figure specializzate nell’ingegneria, informatica e progettazione: progettisti, sviluppatori software, ingegneri civili ed elettrici, data engineer, Qa specialist. Anche il settore industriale e artigianale continua a cercare operai, manutentori, disegnatori meccanici e addetti alla produzione.

Sul cremasco si registrano, invece, 35 offerte, in gran parte legate all’assistenza familiare e domiciliare, con posti per Oss e assistenti. Richieste anche per il settore manifatturiero: attrezzisti, manutentori meccanici, operai galvanica e personale per il packaging cosmetico. Presenti anche offerte per autisti, baristi, meccanici, oltre a diverse posizioni di tirocinio in ambito tecnico e chimico. Infine, il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore propone 29 offerte, concentrate soprattutto sull’ambito della logistica.

Si segnala inoltre che, fino al 31 luglio 2025, è ancora possibile per le aziende interessate ad assumere profili nel settore della meccatronica aderire al Progetto THAMM Plus.

Da ultimo, domani il 16 luglio 2025, alle ore 9:30, presso la sede territoriale regionale, si terrà un incontro pubblico di presentazione dei dati 2024 sul mercato del lavoro nel territorio provinciale cremonese. L’evento è organizzato dall’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Irs e Crilda.

