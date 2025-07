Il saper fare liutario cremonese sarà protagonista all’Esposizione Universale 2025 di Osaka in Giappone: succederà dal 6 al 13 ottobre con una serie di iniziative realizzate nel Padiglione Italia dell’Expo, per il progetto sostenuto da Regione Lombardia e organizzato dal Comune di Cremona che coinvolge Casa Stradivari con il suo Direttore Artistico il violinista Fabrizio von Arx.

L’obiettivo è promuovere il patrimonio del Belpaese di cui il saper fare liutario è un’eccellenza culturale, nella fiera che si è aperta in primavera ed è visitata da oltre 28 milioni di persone; il Padiglione Italia poi è tra i più vasti del sito espositivo e potrà ospitare momenti musicali, incontri e altri eventi con protagonista il violino Stradivari The Angel 1720.

“Attraverso i suoni, i gesti e le presentazioni che faremo, racconteremo Cremona in tutti i suoi aspetti – spiega von Arx -, in tutte le sue istituzioni che fanno del saper fare liutario quel bene immateriale dell’Unesco riconosciuto in tutto il mondo. Dobbiamo andare a dimostrare come la liuteria contemporanea, attraverso l’esempio di quella storica e grazie ai musicisti che la suonano, la ammirano, la provano, può creare ancora capolavori unici“.

Oltre a raccontare la tradizione storica, l’iniziativa intende far conoscere l’artigianato musicale contemporaneo con il talento dei giovani che portano avanti in bottega gli insegnamenti dei Maestri. Il programma della trasferta è in via di definizione, ulteriori dettagli saranno diffusi nelle prossime settimane.

